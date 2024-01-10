В Королеве устраняют последствия аварий на электростанции и котельной в микрорайоне Юбилейный. Специалисты активно работают над восстановлением электро- и теплоснабжения в домах.

Авария на электростанции произошла сегодня в шесть часов утра. В 11 часов неисправность устранили, но после включения станции произошел разрыв кабеля. Помимо этого, из-за аварии на котельной отключилось отопление в доме №4 на улице Маяковского и в доме №12 на Ленинской улице. В ближайшее время в микрорайон должны доставить три дизельных генератора от АО «Водоканал» для обеспечения тепла.

Специалисты электротехнической лаборатории «МСК Энерго» определили расположение участка кабеля, где произошел разрыв. Теперь необходимо разрыть землю, чтобы восстановить его.