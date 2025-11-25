В Котельниках модернизируют канализационные насосные станции

В городском округе Котельники завершается модернизация двух канализационных насосных станций, обеспечивающих работу инженерной системы нового микрорайона. Личный контроль за ходом работ провел глава муниципалитета Михаил Соболев, который на месте пообщался с представителями застройщика ЖК «Новые Котельники» и главным инженером подрядной организации ООО «СтройСнаб».

На основной станции уже завершены основные строительные этапы — возведен современный павильон из сэндвич-панелей, установлено ограждение с воротами и система видеонаблюдения, а внутри оборудовано специализированное помещение для технического персонала.

Параллельно ведутся электромонтажные работы и установка инженерных систем, что свидетельствует о выходе проекта на финальную стадию.

На второй насосной станции соблюдается утвержденный график работ: строители уже выполнили устройство бетонного основания, смонтировали металлический каркас и приступили к возведению крытого павильона. Важным этапом станет подключение объектов к постоянной схеме электроснабжения, которое планируется в ближайшее время.

Подрядчики уверяют, что успеют завершить все работы к середине декабря, как и было запланировано. Эти станции играют ключевую роль в инфраструктуре развивающегося микрорайона, и их модернизация обеспечит бесперебойную работу канализационной системы для тысяч жителей, повысив надежность и долговечность коммунального хозяйства.