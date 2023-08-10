В Котельниках во 2-м Покровском проезде заменят уличные светильники

Городской округ Котельники в этом году участвует в проекте «Светлый город». Об этом сообщил глава Сергей Жигалкин. Также руководитель муниципалитета добавил, что средства выделили из местного бюджета.

Согласно проекту работы проведут во 2-м Покровском проезде сразу у восьми многоэтажек. Это дома по четной стороне: 2, 4к1, 4к2, 8, 10, 12, 14к1, 14к2, - написал Сергей Жигалкин на своей странице в Telegram-канале.

Всего в 2023 году на дворовой территории 2-ого Покровского проезда заменят больше 80 опор уличного освещения и свыше сотни светодиодных светильников.

Глава городского округа в преддверии начала работ уже провел встречу с подрядчиком. Освещением по программе будет заниматься ООО «НОРЭНЕРГО». Он должен сдать объекты уже к 1 сентября этого года.

Кроме того Сергей Жигалкин пообщался и с местными жителями. Люди удовлетворены работой УК, которая обслуживает эти дома. Но есть просьба озеленить двор и чаще поливать те растения, которые уже высажены. Управляющая компания взяла в работу пожелание собственников квартир. А последствия после замены освещения обязуется устранить подрядчик, добавил глава Котельников.