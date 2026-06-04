В Красноармейске обустроили специальное место на парковке для ветерана СВО

В Красноармейске появилось новое специализированное парковочное место для ветерана специальной военной операции, получившего инвалидность. Обращение прозвучало на одной из встреч военнослужащих с депутатским корпусом. Местные власти и коммунальные службы отработали запрос в рекордные сроки: дорожный знак уже установлен, а асфальт размечен.

Ситуация, знакомая многим: удобное место у дома — часто дефицит, а для человека с ограниченными возможностями это становится не просто вопросом комфорта, а насущной необходимостью. В Красноармейске эту проблему ветерана СВО решили без бюрократических проволочек.

Толчком к переменам стала встреча участников спецоперации с местными депутатами. Именно там прозвучала просьба об организации парковочного кармана для бойца с инвалидностью. Откликнулись сразу двое: депутат Совета депутатов Городского округа Пушкинский Дмитрий Кульков и уполномоченный главы округа Ольга Алексеева. Политики взяли вопрос на личный контроль и подключили профильную структуру.

Сотрудники МБУ «Городское хозяйство» не стали затягивать работы. Бригада оперативно установила соответствующий дорожный знак и нанесла свежую разметку, обозначающую место для парковки инвалидов.

Кульков и Алексеева лично выехали на объект, чтобы убедиться: знак стоит там, где надо, разметка нанесена качественно, а сам карман удобен и доступен. Такая проверка — не просто жест вежливости, а стандарт работы, который в округе теперь берут за правило.

«Поддержка участников и ветеранов специальной военной операции и создание комфортных условий для их повседневной жизни — одна из важных задач, которая сегодня стоит перед нами», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Кульков.

В администрации отметили, что работа по адресному решению проблем ветеранов продолжается. Следующий шаг — мониторинг других дворов, где могут потребоваться аналогичные знаки.