В Красноармейске провели капремонт на одной из ключевых котельных

Капитальный ремонт прошел на котельной №1 в Красноармейске г.о. Пушкинский, сообщили в ООО «ТеплоВодоСнабжение». Проведенные работы повысят надежность и срок службы оборудования.

В рамках капремонта на котельной №1 установили новую запорную арматуру большого диаметра, улучшенный сетевой насос. Специалисты провели монтаж электронной системы, которая учитывает тепловую энергию. На котлах также заменили задвижки, а ранее провели капитальный ремонт крыши площадью 300 кв. м.

Также проверили работу котлов и исправность всех инженерных систем, провели соответствующее обслуживание. В завершении усилили меры безопасности: установили видеонаблюдение, пост охраны, а также отладили системы оповещения и диспетчеризации.

Теперь котельная №1 в обновленном и более надежном виде будет поставлять бесперебойное тепло жителям Красноармейска. Объект полностью готов к активной работе в зимний сезон.