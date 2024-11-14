В Красноармейске провели капремонт на одной из ключевых котельных
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Пушкинский]
Капитальный ремонт прошел на котельной №1 в Красноармейске г.о. Пушкинский, сообщили в ООО «ТеплоВодоСнабжение». Проведенные работы повысят надежность и срок службы оборудования.
В рамках капремонта на котельной №1 установили новую запорную арматуру большого диаметра, улучшенный сетевой насос. Специалисты провели монтаж электронной системы, которая учитывает тепловую энергию. На котлах также заменили задвижки, а ранее провели капитальный ремонт крыши площадью 300 кв. м.
Также проверили работу котлов и исправность всех инженерных систем, провели соответствующее обслуживание. В завершении усилили меры безопасности: установили видеонаблюдение, пост охраны, а также отладили системы оповещения и диспетчеризации.
Теперь котельная №1 в обновленном и более надежном виде будет поставлять бесперебойное тепло жителям Красноармейска. Объект полностью готов к активной работе в зимний сезон.