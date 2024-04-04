В Красногорске капитально отремонтируют порядка трехсот инженерных систем

В рамках капитального ремонта МКД на территории городского округа Красногорск в 2024 году запланировано в 130 МКД произвести работы по капитальному ремонту 272 систем.

Специалисты выполнят техническое обследование. Также будут заменены лифтовое оборудование, плиты перекрытия террасы, системы газоснабжения и инженерных систем. Кроме того, запланирован ремонт кровель, фасадов и подвальных помещений.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Голощапов проинформировал, что обновления будут произведены в 130 многоквартирных домах округа.

«Капитальному ремонту в нашем округе уделяем особое внимание и следим за качеством материалов и работой подрядчиков», — сказал Сергей Голощапов.

В рамках капитального ремонта будут проведены такие работы: заменено 34 лифтов и отремонтировано 28 крыш. В 19 домах округа отремонтируют фасады. В 106 МКД старую систему газоснабжения заменят на новую. В доме №6, который расположен по улице Ильинское шоссе, установят новые плиты перекрытия.

Кроме того, будет проведен ремонт систем электроснабжения в 6 МКД и канализации в 6 МКД, ГВС в 9 МКД, ХВС в 7 МКД, отопления в 6 МКД. Таким образом, в округе отремонтируют 47 инженерных систем в 34 МКД.

В трех МКД проведут техническое обследование, по итогу которого сформируют техническое заключение. В 14 домах отремонтируют подвальные помещения.