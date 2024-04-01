В Красногорске стартовал месяц чистоты и благоустройства

С 1 апреля и на протяжении всего месяца Красногорск активно готовят к встрече тепла, благоустраивая территории и жилые дворы. Проводятся субботники по всему Подмосковью, которые помогают делать пространства чище и лучше.

Старт месяцу чистоты дал глава Красногорска Дмитрий Волков. Он поручил провести масштабные уборки на территориях подведомственных учреждений, социальных объектов, во дворах, а также на общественных пространствах, таких как парки.

Одними из первых к уборке в Красногорске приступила управляющая компания МБУ «КГС»: сотрудники начали покраску урн, уборку газонов и дорог, а также контейнерных площадок. Не оставили без внимания и дворовые территории.

В субботниках примут участие муниципальные предприятия, трудовые коллективы, УК, учреждения другие различные организации, волонтеры и активисты. Благодаря этому Красногорск станет чище и будет готов к новому сезону.