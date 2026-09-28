Более 4 млрд рублей вложат в строительство гипермаркета в Подмосковье

Компания ООО «Гиперглобус» инвестирует более 4 млрд рублей в строительство нового гипермаркета на территории Московской области, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первую половину 2027 года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Общая площадь нового торгового комплекса составит 24 тыс. кв. м, около трети пространства займет просторный торговый зал, а на остальной площади разместятся собственный ресторан на 600 посадочных мест, производственные цеха полного цикла и зоны складской логистики.

В 2026 году объем прямых инвестиций компании достигнет 5 млрд рублей. С запуском нового объекта сеть расширится до 22 гипермаркетов, а совокупный объем прямых инвестиций в развитие ритейлера в России превысит 100 миллиардов рублей. В ведомстве подчеркнули, что история присутствия сети в России началась именно с Подмосковья — первый гипермаркет «Глобус» открылся в 2006 году в городе Щелково.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что расширение крупных торговых сетей и приток масштабных инвестиций в потребительский рынок региона способствуют созданию новых рабочих мест, развитию сопутствующей инфраструктуры и повышению доступности широкого ассортимента качественных товаров для жителей.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

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