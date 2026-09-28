Вопросы, важные для всех: что обсудят на форуме «Управдом» в Долгопрудном

В Доме культуры «Вперед» на площади Собина, 3 состоится очередной форум «Управдом», объединяющий старших по домам городского округа Долгопрудный. Мероприятие начнется 1 октября в 17:00 и станет для жителей возможностью получить информацию по актуальным вопросам ЖКХ из первых рук.

В повестке — особенности работы с единым платежным документом, который объединяет счета за коммунальные и жилищные услуги в одной квитанции, а также ситуации с тепло- и водоснабжением в округе. Отдельно рассмотрят благоустройство дворовых территорий, обновление детских площадок и ремонт дорог, меры по повышению надежности электроснабжения, роль выездной администрации в решении затянувшихся проблем и работу с обращениями граждан.



К участию в форуме приглашены представители МосОблЕИРЦ, МУП «Инженерные сети г.о. Долгопрудный», ПАО «Россети Московский регион», МКУ «МЦУР Долгопрудный» и профильных подразделений администрации. Организаторы пригласили всех заинтересованных жителей присоединиться к форумному обсуждению.