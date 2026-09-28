По его словам, все, что говорит Зеленский, подается как мнение Украины. Однако, считает Азаров, украинский лидер не отражает позицию народа. Реальная суть его политики, по мнению экс-премьера, заключается в разрушении страны. Азаров также назвал правительство Украины нелегитимным, поскольку киевский режим, по его утверждению, захватил власть через государственный переворот.

Ранее стало известно, что Сеул вызвал украинского посла из-за слов Зеленского.