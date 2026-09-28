Азаров обвинил Зеленского в уничтожении Украины
Экс-премьер Азаров заявил, что политика Зеленского уничтожает Украину
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что политика Владимира Зеленского ведет к уничтожению страны. Об этом сообщает Lenta.ru.
По его словам, все, что говорит Зеленский, подается как мнение Украины. Однако, считает Азаров, украинский лидер не отражает позицию народа. Реальная суть его политики, по мнению экс-премьера, заключается в разрушении страны. Азаров также назвал правительство Украины нелегитимным, поскольку киевский режим, по его утверждению, захватил власть через государственный переворот.
Ранее стало известно, что Сеул вызвал украинского посла из-за слов Зеленского.