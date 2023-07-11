В Красногорске возводят надземный переход через Волоколамское шоссе

Приближается долгожданный для многих жителей Красногорска момент. На пересечении улицы Речной и Волоколамского шоссе скоро завершится строительство надземного перехода.

Согласно статистике, каждый день на оживленном перекрестке проходит более 45 тысяч человек. Подрядчик к настоящему времени выполнил работы на 40 процентов от общего объема. Длина перехода составляет почти 170 метров. Предусмотрены специальные платформы для инвалидов.

Кроме того, что переход увеличит безопасность и комфорт для людей, по замыслу проектировщиков, он поможет серьезно разгрузить участок Волоколамского шоссе.

Открытие надземного перехода намечено на третий квартал этого года.

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