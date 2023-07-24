В Ленинском городском округе Подмосковья активно ремонтируют подъезды жилых домов

Более сотни подъездов должны быть отремонтированы в Ленинском городском округе в 2023 году. Ход работ и их качество находятся под строгим контролем администрации округа.

Ремонт ведется, как силами муниципальных организаций, так и частных подрядчиков. 32 парадных обновляются по линии губернаторской программы «Мой подъезд». В Видном в настоящее время приведены в порядок 16 объектов.

Один из отремонтированных домов посетил в ходе рабочего объезда глава Ленинского округа Алексей Спасский и увиденным остался доволен.

«Работы выполнены на высоком уровне. Главное, что результатом довольны жители. Будем стараться держать эту высокую планку», - подчеркнул глава муниципалитета.

Ремонт ведется всесторонне. На каждом объекте обновляют входные группы, батареи, окна, лестничные перила, напольное покрытие. Кроме того, в порядок приводят стены, потолки и мусоропроводы.

При этом в роли контролеров выступают сами жители. Пока в целом выполнено 40 процентов работ от общего объема.