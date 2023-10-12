В Ленинском округе Подмосковья активно готовят к зиме дорожную технику

Предприятие «Дорсервис» в Видном готовится обеспечивать порядок в зимний период на улицах и автодорогах общей протяженностью более 300 километров.

Задача непростая, поэтому работа дорожников на особом внимании в администрации округа. Регулярно обсуждаются вопросы, связанные с материально-техническим состоянием гаража специальной техники, закупкой реагентов и другие. В настоящий момент 50 единиц автотранспорта в полной готовности к работе в осенне-зимний период. Контроль за уборкой территории, вывозом снега будет осуществляться автоматизированными системами.

В прошлом году отлично зарекомендовала себя снегоплавильная станция — ее будут использовать и на этот раз. На склады продолжают поступать песок для противогололедной обработки. Пока закуплено половина от требуемого объема.

Как отмечает глава Ленинского округа Алексей Спасский, в зимнее время года совместно с сотрудниками ГИБДД будет вестись мониторинг дорожно-транспортной обстановки в наиболее проблемных микрорайонах.