В Люберцах до конца 2023 года благоустроят 27 дворов
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Люберцы]
27 дворов многоквартирных домов планируют благоустроить в Люберцах в 2023 году. Такую цифру озвучил на совещании глава городского округа Владимир Волков.
Текущие рабочие вопросы с руководителями муниципалитетов обсудил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В этом году в городском округе Люберцы запланировано комплексное благоустройство 27 дворовых территорий. В настоящее время по 15 адресам завершены работы по ремонту асфальтобетонных покрытий. К концу августа данный вид работ будет полностью выполнен», — рассказал глава Люберец.
Также Владимир Волков отметил на совещании, что на 13 детских площадках до середины сентября установят новые элементы. Эти работы проведут в рамках программы «Модернизация». А еще семь игровых комплексов благоустроят во дворах к концу августа по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.