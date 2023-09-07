В Минэнерго рассказали, что необходимо для включения населенного пункта в программу газификации

В Минэнерго Подмосковья рассказали, что необходимо для включения населенного пункта в программу газификации, рассчитанную до 2030 года.

Для этого необходимо наличие постоянно зарегистрированных жителей в населенном пункте от 30 человек. Предельный лимит капитальных затрат в расчете на одного постоянно зарегистрированного жителя должен составлять не более 450 тысяч рублей.

Определение капитальных затрат в расчете на одного постоянно зарегистрированного жителя производится региональным оператором газификации на территории области – АО «Мособлгаз» на основании удаленности ближайшего источника газоснабжения до населенного пункта.

После того, как органы местного самоуправления проведут работу по приведению зарегистрированного населения до необходимого количества и направят соответствующее обращение за подписью главы муниципалитета в Минэнерго Подмосковья, населенный пункт будет включен в программу.