В МКД Коломны продолжается масштабный ремонт подъездов

Департамент городского хозяйства городского округа Коломна продолжает ремонтировать подъезды в многоквартирных домах. Об этом сообщили в Администрации муниципалитета.

В 2017 году управляющая компания муниципалитета присоединилась к региональной программе. За это время преображение получили более двух тысяч парадных, находящихся под управлением ООО «ДГХ». В этом году это количество увеличится еще на 106.

Главный инженер Департамента городского хозяйства Геннадий Лаптий отметил, что в 74 подъездах бригады уже завершили ремонт, еще в 32 работы завершаются.

«В перечень работ при ремонте подъездов входят покраска стен, замена окон, почтовых ящиков, светильников. Последние устанавливают экономичные светодиодные, с датчиками движения», – пояснили в Администрации муниципалитета.

Кроме того, в Коломне при необходимости в домах ремонтируют входные группы - делают пандусы и красят двери и козырьки. Все задачи для конкретного подъезда определяют жители, они же входят в состав комиссии, которая принимает работу.