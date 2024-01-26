В многоквартирных подмосковных домах заменят более 500 лифтов

Региональная программа Фонда капитального ремонта Московской области предусматривает в 2024 году замену 539 лифтов.

Как отмечает министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, высока потребность замены лифтового оборудования у таких крупных округов, как Богородский, Балашиха, Мытищи, Электросталь, Сергиево-Посадский, Королев и других.

Новые кабины обладают антивандальными свойствами и тихим ходом. Дверные проемы оснащены «умными датчиками» для дополнительной безопасности.

В настоящий момент лифтовой парк Московской области составляет около 60 тысяч лифтов. С 2014 года по региональной программе заменено почти 13 тысяч кабин.

Соблюдение строительных норм и правил монтажа находятся по д контролем экспертов ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов можно на интерактивной карте Фонда капремонта.