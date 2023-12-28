В Московской области активно работают над улучшением качества питьевой воды

В микрорайоне жилищного комплекса «Раменский» введен в строй водозаборный узел (ВЗУ) с резервуарами чистой воды для жителей многоквартирных домов.

Резервуары разделены технологическим участком со смонтированным оборудованием для добычи воды из двух артезианских скважин и установки очистки воды «Сокло-Ф©-65». Новый ВЗУ обеспечил качественной питьевой водой 3, 5 тысяч жителей микрорайона.

Как отмечает министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, в уходящем году завершен капитальный ремонт объектов водоснабжения в городах Балашиха, Одинцово, Фрязино, Дзержинский, Орехово-Зуево. В 2024 году планируется поднять обеспеченность населения чистой водой до 97,18 процентов.