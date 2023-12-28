В Московской области идет активная газификация по губернаторской программе

Программа губернатора по газификации региона позволила в 2023 году провести голубое топливо в 70 населенных пунктов.

По данным областного Минэнерго, «Мособлгазу» удалось перевыполнить план на 15 процентов, что позволило дополнительно подключить к газу дома одной тысячи жителей. Как отмечает генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов, в в преддверии нового года 7-километровую ветку протянули для жителей деревни Михалево Павлово-Посадского городского округа. Теплом обеспечено еще более 200 домов. За десять лет уровень газификации в регионе вырос с 70 процентов до 98,1.

Напомним, жители всех населенных пунктов, вошедших в губернаторскую программу, по мере завершения работ смогут бесплатно подвести газ до границ участков зарегистрированных домов по Социальной газификации.