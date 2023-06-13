Почти четверть всех тепловых сетей Подмосковья уже подготовили к зиме

Свыше 22% всех тепловых сетей в муниципалитетах Подмосковья уже подготовили к зиме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве ЖКХ региона.

Подготовка сетей стартовала в начале апреля. С этого момента специалисты аварийно-восстановительной службы региона совершили 877 выездов в населенные пункты региона для проверки состояния теплосетей.

В результате проверок в пятидесяти восьми городских округах проверили более 2,4 тысячи километров теплосетей. Всего было обнаружено сто две утечки. Больше всего - в Орехово-Зуево и Шатуре.

В общей сложности в регионе в рамках подготовки к зиме необходимо проверить почти одиннадцать тысяч километров теплосетей.