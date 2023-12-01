В Московской области завершается капитальный ремонт энергетических объектов

Специалисты «Мособлэнерго» выполняли модернизацию в каждом городском округе, где есть сети компании. Во главе угла задача — повысить надежность электроснабжения и снизить риски нарушения подачи электричества.

В уходящем году энергетики отремонтировали 305,25 километров кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4/6/10 кВ, что составляет 97 процентов от общего плана. Приведено в порядок оборудование на 240 трансформаторных подстанциях.

Работы по капитальному ремонту электросетевого хозяйства компании проводятся силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями. Окончательные итоги будет подведены в начале 2024 года.