В Наро-Фоминском городском округе идет подготовка к новому отопительному сезону

Лето почти подошло к концу, а осень и зима не за горами. В связи с этим в городском округе продолжают активно готовиться к отопительному сезону.

Всего в г.о. Наро-Фоминск обслуживаются 1021 МКД, 79 котельных, 27 центральных тепловых подстанций, 235,2 км тепловых сетей, 63 водозаборных сооружений, 380 км сетей водоснабжения и 292 км сетей водоотведения. И ведь за всем нужно уследить, чтобы обеспечить бесперебойную работу оборудования.

Именно поэтому в округе сформировали дорожную карту по всем проблемным объектам теплоснабжения. Их необходимо устранить перед началом нового отопительного сезона, чтобы максимально снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций в холодное время года.

Так, на днях было проведено свыше 90 гидравлических испытаний, которые помогли обнаружить почти 50 прорывов. Проверкой занимались представители МОС АВС и МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа». Проблемы на сетях, которые не прошли гидравлические испытания, устранили. После этого они прошли дополнительную проверку.

На сегодняшний день готовность по промывке и опрессовке зданий оценивается на 83% от общего количества объектов социальной сферы. Число оформленных паспортов составило 77% из ранее обозначенного плана.

Между тем, окружная администрация выступила с инициативой внести в инвестиционную программу МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» мероприятия по переводу котельных на 2-ю категорию надежности электроснабжения. Она предусматривает питание потребителей от двух независимых источников. Ожидается, что предложение вступит в силу со следующего года.

«Всего планируется установить 57 комплектов датчиков, для контроля параметров котельных. Это важная работа, так как прошлой зимой значительная часть отключений электроэнергии напрямую затронула работу котельных», — отметил заместитель главы НФГО Алексей Гусаков.

Что касается котельных №8, 18 и 30, то их могут перевести на более высокую категорию надежности уже в этом году в рамках государственной программы.