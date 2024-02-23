В Нижегородской области заключили 30 контрактов на благоустройство в этом году

В Нижегородской области заключено 30 контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных пространств в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что контракты планируется заключить по большей части территорий до конца этого месяца.

Отмечается, что в течение пяти лет в рамках этой программы в Нижегородской области благоустроено более 550 общественных пространств и свыше 1,9 тыс. дворов.

Добавляется, что в этом году планируется благоустройство еще 85 общественных пространств.