В Нижнем Новгороде готовят цветочный фейерверк ко Дню Победы

Нижний Новгород готовится встретить теплый сезон не просто уборкой, а настоящей цветочной революцией. Мэр Юрий Шалабаев в своих соцсетях раскрыл масштаб: общая площадь будущих цветников превысит 21 тыс. кв. м. Это не пара клумб у администрации — это десятки тысяч «квадратов» зеленых легких в центре города. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Садоводы не мелочатся: в ход пойдут яркие петунии, нежные бегонии, пушистые агератумы, высокие амаранты и всеми любимые тагетесы (они же бархатцы). Добавьте к этому декоративные колеусы с их безумной раскраской листьев и тюльпаны — эти луковичные были посажены еще с осени, так что к весне они уже готовы удивить. Но главная фишка — усиленное озеленение на двух ключевых улицах, Советской и Кожевенной. Там к уже растущим кустарникам подсадят однолетники, превратив обычные городские магистрали в живые зеленые коридоры.

За процесс отвечают подрядные организации — их уже выбрали, контракты на подходе. Сейчас главная задача: закупить качественный посадочный материал в специализированных питомниках. Без этого никак: слабые саженцы дадут чахлые клумбы. Поэтому к делу подходят серьезно — с выбором поставщиков и строгим контролем.

Итог порадует нижегородцев уже скоро. Первые цветочные композиции украсят город ко Дню Победы — традиционный срок, когда Нижний Новгород особенно нарядный. А значит, через несколько недель улицы начнут преображаться на глазах. Сначала распустятся тюльпаны, потом подтянутся однолетники, и к середине лета город должен утопать в цветах. Красиво, аккуратно и с четким планом — именно так выглядит подготовка к сезону, когда о зелени думают не в мае, а заранее.

Ранее сообщалось, что 120 тыс. нижегородцев вышли на уборку города.