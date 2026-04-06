Погода диктует: 120 тыс. нижегородцев вышли на уборку города

С 5 апреля в Нижнем Новгороде официально стартовал месячник по благоустройству — в порядок город будут приводить больше 120 тыс. человек и 750 машин техники. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

На самом деле готовиться к весне начали еще в первых числах марта, как только столбик термометра уверенно пересек ноль. Мэр Юрий Шалабаев уточнил, что в генеральной уборке участвуют не только дорожники и подрядчики, но и сотрудники обычных предприятий, активисты ТОСов, районные чиновники и просто неравнодушные нижегородцы — по сути, каждый желающий.

В ближайшие четыре недели работы обещают вести круглосуточно, без выходных. Если смотреть на цифры, масштаб впечатляет: отремонтируют 630 контейнерных площадок — почти вдвое больше, чем два года назад — плюс 325 детских и 52 спортивные площадки. Запланирован ямочный ремонт на 27 тыс. «квадратов», обновление 25 тыс. кв. м тротуаров, реставрация 32 памятников и мемориалов, а также высадка около пятисот деревьев.

При этом набор работ напрямую зависит от капризов погоды. Если идет дождь, бригады переключаются на откачку воды с проблемных участков. А как только выглядывает солнце — тут же латают ямы, моют остановки, ограждения, бордюры и готовят все под покраску. По сути, город перешел в режим гибкого реагирования, чтобы использовать каждый погожий час с максимальной пользой.

Ранее сообщалось, что в Подольске одновременно стартовали субботники на 11 площадках.