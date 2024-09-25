В Нижнем Новгороде готовы подавать отопление в соцучреждения, не дожидаясь холодов

Теплоснабжающие организации Нижнего Новгорода готовы подавать отопление в соцучреждения Нижнего Новгорода по заявкам руководителей несмотря на то, что отопительный сезон стартует в городе 1 октября. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Отмечается, что все 250 котельных города готовы к отопительному сезону. Проверку прошли свыше 2,7 тыс. км теплосетей.

Подчеркивается, что высокая готовность и у многоквартирных домов, и у социальных учреждений. Мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым дано поручение о досрочном подключении социальных учреждений всем теплоснабжающим организациям.

Ранее сообщалось, что отопление в социальных учреждениях Подмосковья начнут включать на этой неделе.