В Новом городке г.о. Одинцово в 2024 году обновят кровли шести домов

В поселке Новый городок горокруга Одинцово планируют капитально обновить крыши шести многоквартирных домов - №4, 11, 12, 21, 33 и 34.

Ход обновления кровли пятиэтажного здания №21 проверил глава муниципалитета Андрей Иванов. По его словам, ремонт плоской крыши завершили на 40%. Проведены демонтажные работы, бригада уложила разделительный слой, сделала заливку стяжки по «разуклонке» из легкого материала, керамзита.

«Сейчас рабочие выкладывают новые вентиляционные короба, затем приступят к укладке второго слоя», – сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов.

Отметим, что сдача объектов Нового городка со скатными крышами намечена на октябрь текущего года. Здания с плоской кровлей, включая пятиэтажный дом №21, планируется сдать в сентябре 2024 года.