В новом жилом комплексе подмосковного Красногорска построят детский сад

Для расположения важного социального учреждения выделены два этажа одного из многоквартирных домов. Здесь разместятся шесть групп дневного пребывания детей в возрасте от полутора лет до семи, а также одна группа неполного пребывания. В помещении предусмотрено все для полноценных занятий, отдыха и питания. Особое внимание при этом уделено физической подготовке и музыке.

С запуском МЦД-2 жители Опалихи до центра столицы добираются всего 40 минут.