В округе Пушкинский определили примерную дату начала отопительного сезона

12 августа состоялось рабочее совещание под руководством первого заместителя Губернатора Московской области и председателя Правительства региона, Ильдара Габдрахманова, посвященное подготовке к предстоящему отопительному сезону.

В обсуждении приняли участие глава округа Пушкинский, Максим Красноцветов, его заместители, руководители ключевых структурных подразделений и представители партии «Единая Россия».

В округе развернуты масштабные работы по обновлению теплоснабжения, направленные на обеспечение комфортных условий в осенне-зимний период. В рамках региональной программы предусмотрено выполнение работ на 22 объектах, включая капитальный ремонт семи котельных, строительство новой блочно-модульной котельной и замену поврежденных участков тепловых сетей.

Ключевым вопросом совещания стала надежность поставок необходимых ресурсов. Бесперебойное отопление напрямую зависит от стабильной работы систем энерго- и водоснабжения. Чтобы избежать аварийных ситуаций в холодное время года, специалисты проводят тщательный анализ потенциально уязвимых участков и разрабатывают комплекс профилактических мероприятий.

На территории округа Пушкинский находится 1803 многоквартирных дома. Обслуживающие организации проводят плановое техническое обслуживание котельных согласно установленному графику. Испытательные пуски теплоносителя запланированы на 15 сентября – к этой дате все подготовительные мероприятия должны быть успешно завершены. Ориентировочная дата начала отопительного сезона – 1 октября, однако финальное решение будет зависеть от фактической температуры воздуха.