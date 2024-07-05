В парке Победы поселка Архангельское стартовал ремонт пешеходных дорожек

Жители красногорского поселка Архангельское с начала сентября смогут оценить проведенные в парке Победы работы на дорожно-тропиночной сети. Их ремонт начался по поручению главы округа Дмитрия Волкова в рамках проекта по благоустройству.

Бригады рабочих приступили к преображению пешеходных дорожек в парке. Производится замена отдельных разрушенных участков и полноценных путей. В планах обновить асфальтовое покрытие на 2300 кв.м. и сделать дорожки шире. При этом на поверхности дело не ограничится: по бокам пешеходных троп установят две тысячи погонных метров садового борта.

Преображенные дорожки и новые бордюры повысят комфорт для пешеходов, сделают пространство более благородным. К тому же, именно этих работ жители Архангельского ждали с нетерпением. Ведь парк Победы является популярным местом для прогулок и должен радовать глаз населения.

Отмечается, что все дорожные работы в парке Архангельского планируют завершить к 1 сентября.