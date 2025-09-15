В Павлово-Посадском округе началось комплексное обновление коммунальной сферы

В рамках государственной программы, направленной на улучшение коммунальной инфраструктуры, в Павлово-Посадском городском округе развернуты масштабные работы по модернизации систем теплоснабжения и водоснабжения, включая обновление котельных и трубопроводов.

За ходом реализации проекта проконтролировали депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Геннадий Панин и глава округа Денис Семенов.

Внедрение комплексного подхода к модернизации позволяет эффективно решать накопившиеся проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Согласно планам, на 2025 год запланированы следующие работы по замене устаревших сетей:

- Трубопроводы теплоснабжения – более 7 километров;

- Сети горячего водоснабжения – свыше 1,5 километров;

- Сети холодного водоснабжения – более 2,5 километров.

Особое внимание во время инспекционной поездки было уделено котельной «Городок» – ключевому источнику теплоснабжения для центральной части Павловского Посада, обслуживающего более 23 000 жителей. Для обеспечения стабильной работы котельной, которая ранее сталкивалась с перебоями в отопительный период, были заменены два наиболее проблемных котла. В настоящее время оборудование находится на завершающем этапе подготовки к предстоящему зимнему сезону.

Одновременно с работами на котельной активно ведутся масштабные проекты по замене изношенных тепловых сетей. Особую сложность представляет участок в районе парка «Меленки», где прокладка новых труб требует пересечения реки Клязьма с использованием воздушных опор.

В планы по развитию теплоэнергетики округа включено строительство современных блочно-модульных котельных в населенных пунктах Алферово, Кузнецы, Ново-Загарье, Казанское, Чисто-Перхурово и Ефимово, а также капитальный ремонт существующих котельных «Евсеево» и БЖД.

Не менее важные работы проводятся и в сфере водоснабжения. В настоящее время ведутся капитальные ремонтные работы на наружных водопроводных сетях, расположенных на улице Мира и в районе, охватывающем участки между улицами Большая Покровская и Герцена. На эти нужды выделено более 120 миллионов рублей.

До конца 2026 года планируется реконструкция водозаборного узла №1, расположенного на улице Л.Толстого, а также капитальный ремонт артезианских скважин «ЛМЗ» и «Силон». Общий объем финансирования этого этапа модернизации составит более 880 миллионов рублей.

Реализуемая программа направлена на существенное улучшение качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг для жителей Павлово-Посадского округа, устранение аварийных участков и формирование современной, высокоэффективной инфраструктуры ЖКХ.