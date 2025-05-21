В Павловском Посаде подвели итоги отопительного сезона и сформировали планы по модернизации инженерной инфраструктуры

Отопительный сезон в Павловском Посаде официально завершился: с 00:00 19 мая коммунальные службы округа приступили к плановым мероприятиям по переходу на летний режим работы.

В этот период, обусловленный изменениями в гидравлическом давлении, возможны кратковременные колебания в качестве холодного и горячего водоснабжения. Денис Семенов дал указание всем ответственным подразделениям выполнить необходимые процедуры в максимально сжатые сроки, чтобы минимизировать потенциальные неудобства для жителей.

В текущем году коммунальные службы округа планируют реализовать масштабную программу обновления — в рамках государственной поддержки будет заменено около 7 километров инженерных коммуникаций. Глава округа акцентировал внимание на необходимости строгого соблюдения установленных сроков и обязательного восстановления ландшафта на всех участках после завершения ремонтных работ. Также Денис Олегович поручил муниципальному учреждению «Благоустройство» активизировать работу по устранению ям на дорогах во всех территориальных отделах округа.

Управляющие компании в Павловском Посаде и Электрогорске продолжают сезонные работы, включающие покос травы и покраску оборудования в детских и спортивных зонах.

«Мы уделяем повышенное внимание подготовке к созданию новой общественной зоны на территории, где ранее располагался неврологический диспансер на улице Ленина. Уже выполнены работы по удалению и вывозу аварийных деревьев», — заявил Денис Семенов.

Напомним, что 22 мая с 9:00 до 12:00 в Павловском Посаде состоится очередной День донора крови. Местом проведения станет Дом культуры «Октябрь» (ул. Герцена, д. 15). Принять участие в этом важном мероприятии может любой желающий. Для получения информации и записи звоните в кабинет переливания крови Павлово-Посадской больницы по телефону: 8 (49643) 2-23-39.