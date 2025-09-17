В Павловском Посаде состоялся прием жителей по вопросам ЖКХ

В ходе встречи к нему обратились девять жителей, обозначивших свои проблемы и запросы.

Среди наиболее часто возникавших вопросов были: проведение капитальной модернизации многоквартирных домов, необходимость ремонта подъездов, устранение протечек крыш, корректировка платежей за коммунальные услуги, оценка качества поставляемой воды, реализация программы социальной газификации и проведение капитального ремонта кровли.

«Вместе с управляющей компанией мы планируем провести проверки по указанным адресам, чтобы детально разобраться в ситуации. Все обращения приняты на мой личный контроль. Благодарю всех заявителей за проявленную инициативу и заботу о нашем родном Павлово-Посадском округе» - заявил Александр Николаевич.

Оксана Сергеевна выразила свою благодарность:

«Хотим поблагодарить Александра Николаевича за личный вклад в разрешение нашей проблемы. Для всех мамочек и детей было важно сохранить нашу детскую игровую площадку. Теперь мы можем спокойно гулять с детьми в своем дворе, не переживая, что ее демонтируют».

По возникшим вопроса можно обратиться по телефону Горячей линии главы округа: 2-99-03. Телефон для записи на индивидуальную консультацию: 2-99-05.