В Павловском Посаде стартовал поэтапный запуск отопления

Рабочая неделя в Павловском Посаде стартовала с оперативного совещания, посвященного запуску отопления и подготовке к предстоящей зиме.

С 22 сентября стартовал поэтапный запуск тепла в Павлово-Посадском городском округе. В соответствии с традицией, в первую очередь тепло будет подаваться в учреждения социальной сферы – школы, детские сады, медицинские учреждения, а также организации, занимающиеся культурой и спортом. Одновременно с этим коммунальные предприятия приступили к подключению отопления в жилых домах.

«Обеспечить теплом каждого жителя округа – наша приоритетная задача на ближайшее время. Хочу подчеркнуть, что запуск отопительной системы – это сложный процесс, требующий подготовки и постепенного наполнения трубопроводов, что занимает определенное время. Поэтому прошу вас проявить понимание и немного терпения» - сказал Глава округа Денис Семенов.

На сегодняшний день уже запущено 27 котельных, обеспечивающих подачу горячей воды, в настоящее время ведутся работы по заполнению отопительных сетей. Еще 15 сезонных котельных планируется запустить уже 23 сентября. Целью является обеспечение теплом всех многоквартирных домов к 24 сентября.

Важная информация для жителей: В Павловском Посаде в связи с реконструкцией участков тепловых сетей, пересекающих реку Клязьма, с 08:00 23 сентября до 20:00 25 сентября будет временно ограничена подача горячей воды по адресам: ул. Вокзальная, д.3, 4; ул. Чапаева, д. 9. В Электрогорске запуск отопления также сопровождается временными ограничениями подачи горячей воды для проведения необходимых ремонтных работ. Водоснабжение вернется в штатный режим вместе с отоплением к 25 сентября.

«Мы работаем в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и комфорт в каждый дом. В случае возникновения проблем с отоплением, пожалуйста, обращайтесь в наши службы» - пояснил Денис Олегович.

Контактные данные аварийных служб: в Павловском Посаде: 8 (800) 301-15-44. В Электрогорске: ЖКО «Север» 8 (496) 433-16-21, ЖКО «Юг» 8 (496) 433-21-85, 8 (496) 433-11-76 (в нерабочее время). Единая горячая линия округа: 8 (49643) 2-99-03.

Помимо подготовки к отопительному сезону, дорожные службы и организации, занимающиеся благоустройством, активно готовятся к зимним условиям: пополняются запасы реагентов и происходит переоборудование специализированной техники.