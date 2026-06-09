В плане — 11 дорог: ямочный ремонт в Городском округе Пушкинский выполнен на 94%

В понедельник, 8 июня, Андрей Воробьев, губернатор Московской области, провел совещание. Главными темами стали две: модернизация здравоохранения и наведение порядка во дворах Городского округа Пушкинский.

Участники встречи подробно разобрали работу поликлиник и амбулаторий — звена, которое сегодня работает с наибольшей нагрузкой. В Городском округе Пушкинский активно обновляют медицинские объекты и помогают сотрудникам. Для округа большим шагом вперед стало появление ангиографа (прибора, позволяющего диагностировать болезни сердца и сосудов). Чтобы персонал мог использовать новую технику, пригласили опытных специалистов из столицы.

В субботу, 6 июня, Городской округ Пушкинский уже посещал Максим Забелин, министр здравоохранения региона. Тогда он посмотрел, как ремонтируют взрослую поликлинику No1 в Пушкино и строят новую детскую на проезде Розанова.

Параллельно в округе чинят дороги. На этот год запланировали ремонт 11 муниципальных участков. Готовы уже три: проспект Маяковского в Ивантеевке, Учинская улица и Акуловское шоссе в Пушкино. Ямочный ремонт идет ударными темпами — на сегодня сделано 94% от всего объема.