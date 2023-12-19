В Подмосковье через чат-бот выявили более 250 случаев запаркованности у контейнерных площадок

В Подмосковье за один день через специальный чат-бот ТКО выявили две с половиной сотни случаев неправильной парковки автомобилей возле контейнерных площадок. Об этом рассказали в ГУСТ региона.

Больше всего нарушений зафиксировали в Мытищах — 105 замечаний. На втором месте Воскресенск с показателем 97, на третьем — Химки с показателем 91 сообщение.

Как подчеркнули в управлении, в условиях непогоды спецтехнике сложно работать возле мусорных контейнеров. В связи с этим жителей призвали парковать автомобили на специально отведенных площадках.

За создание препятствий для спецтехники могут грозить штрафы в размере трех-пяти тысяч рублей для физлиц, пяти-десяти тысяч рублей для должностных лиц, пяти-тридцати тысяч рублей для юрлиц.