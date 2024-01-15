В Подмосковье дорожные службы выходили в ночное дежурство

В Московской области за ночь коммунальщики очистили от снега более десяти тысяч километров региональных и муниципальных дорог.

Как сообщили в региональном Минтрансе, приоритетном порядке внимание было обращено на трассы с интенсивным движением, проездам к социальным объектам и маршрутам движения общественного транспорта. В борьбе со снегопадом участвовали 900 рабочих, им на помощь выделено более 500 единиц спецтехники.

Оперативный штаб круглосуточно отслеживает ситуацию. В настоящее время работы продолжаются.

Синоптики отмечают, что снегопад в Московской области продолжится. Днем температура воздуха составит минус 4 градуса. На дорогах возможна гололедица и образование снежных заносов. Областной Минтранс призывает автомобилистов быть особо бдительными.