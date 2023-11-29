В Подмосковье ИИ за осень зафиксировал более 30 тысяч нарушений в содержании территорий

В Подмосковье искусственный интеллект ГУСТ региона за осенний период зафиксировал более тридцати с половиной тысяч нарушений в содержании территорий.

В общей сложности, сумма штрафов за осень составила более 59 миллионов рублей. За указанный период было выписано почти 1,4 тысячи постановлений.

В уходящем месяце нейросети выявили тринадцать с половиной тысяч дефектов. Большая их часть — две с половиной тысячи — была связана с неудовлетворительным состоянием опор освещения. Две тысячи нарушений были связаны с повреждением асфальтобетонного покрытия, а 1,8 тысячи — с несвоевременной уборкой тротуаров во дворах.

Большинство выявленных нарушений оперативно устранялись. Общая сумма штрафов с начала ноября превысила семнадцать миллионов рублей.