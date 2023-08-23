В Подмосковье наградили победителей конкурса «Лучший подъезд». Министр ЖКХ региона Антон Велиховский и глава Балашихи Сергей Юров вручили награды жильцам первого подъезда дома №9 по Пионерской улице в Железнодорожном. Этот подъезд был признан победителем конкурса.

«Мы видим, насколько преображается подъезд, когда неравнодушные люди участвуют в этой программе и вкладывают свое время, душу в ремонт подъезда. Я с большой радостью поздравляю всех жителей этого подъезда и всего дома», - обратился министр к победителям.

Победители уже в понедельник отправятся на отдых в Калининградскую область.

Как рассказал министр, в регионе на протяжении семи лет реализуется губернаторская программа «Мой подъезд». В ее рамках в порядок привели более ста тысяч подъездов, обеспечив позитивные перемены для 2,6 миллиона жителей.

В этом году в области планируется отремонтировать свыше шести тысяч подъездов. На сегодняшний день план выполнен на 50%.