В Подмосковье оплатить услуги по обращению с ТКО можно с помощью QR-кода

В Подмосковье оплатить услуги по обращению с ТКО и погасить задолженность теперь можно с помощью QR-кода. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специальный QR-код можно найти на сайте регоператора МСК-НТ в разделе «Оплатить ТКО». Его необходимо отсканировать, после чего система запросит номер лицевого счета. Затем нужно будет проверить данные и произвести платеж.

Оплачивать услуги по обращению с ТКО следует до 10 числа каждого месяца. При задержке оплаты производственная деятельность компаний осложняется, что замедляет темпы технической модернизации. Помимо этого, при образовании задолженности за два месяца и более начисляются пени.