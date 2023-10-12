В Подмосковье определят лучшего управдома

Конкурс «Лучший председатель Совета МКД Московской области» пройдет в Подмосковье уже в пятый раз, сообщили в Министерстве ЖКХ региона. Принять в нем участие может каждый желающий управдом, проживающий в области.

В этом году победителей определят в трех номинациях: «Лучшая практика взаимодействия с управляющей организацией», «Мы – соседи», «Дом с положительным балансом».

Для участия в конкурсе нужно подать заявку на сайте конкурса, прикрепив копию протокола общего собрания собственников сроком не менее двух лет и рассказав о результатах работы Совета МКД.

Конкурс пройдет в два этапа. В рамках первого до 3 декабря пройдет прием заявок и будут определены лауреаты и дипломанты. В рамках второго этапа до 7 декабря будут распределены призовые места и присужден специальный приз.

Призовой фонд конкурса в этом году составит один миллион рублей. Общее количество призовых мест – 13.