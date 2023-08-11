В Подмосковье отремонтировали уже более девяти тысяч кровель МКД

В области с 2014 года, когда начала действовать программа капремонта, в порядок привели свыше девяти тысяч крыш многоквартирных домов. Об этом говорится в сообщении областного МинЖКХ.

В ведомстве отметили, что все ремонтные работы проводятся в соответствии с требованиями безопасности. Так, границы опасных зон обозначают сигнальной лентой, рабочие используют страховочные тросы и каски.

Перед проведением работ ежедневно проводится инструктаж, заполняется журнал по технике безопасности.

За ходом работ можно следить с помощью видеокамер, установленных на объектах. Для этого необходимо просто открыть раздел «Карта» на портале Фонда капремонта.