В Подмосковье по программе губернатора газифицировали 31 населенный пункт

В Подмосковье в рамках реализации программы губернатора газифицировали 31 населенный пункт, сообщили в Минэнерго региона. Работы проводятся специалистами «Мособлгаза».

Тридцать первым газифицированным населенным пунктом стала деревня Московка в Серпухове. Протяженность построенного здесь газопровода составила шесть с половиной километров. В результате «голубое топливо» может появиться в 128 домах.

В общей сложности на текущий год запланировано строительство как минимум трехсот километров газопроводов в шестидесяти населенных пунктах, где проживают свыше десяти тысяч человек.

В рамках программы каждый год к газу подключают полсотни новых населенных пунктов. До 2030 года планируется газифицировать более пятисот населенных пунктов региона.