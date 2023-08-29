В Подмосковье построят парковку на 1900 машиномест

В ЖК «Люберцы парк» возведут большой многоуровневый паркинг. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На площади почти 16 тысяч квадратных метров будет 1900 машиномест. Для удобства автомобилистов в здании разместят лифты, дополнительные лестницы и пункт шиномонтажа. Проектировщиком выступает ГК «Ферро-Строй» по заказу Компании ПИК.

Новостройки с паркингом в Подмосковье отличаются тем, что пространство вокруг жилого комплекса используется более рационально: большое количество эстетичных зеленых насаждений, лавочек и клумб создают приятную атмосферу во дворе. К тому же отсутствие автомобильных парковок возле подъездов снижает движение машин по дворовой территории, обеспечивая более высокий уровень безопасности.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Реутове подготовили заезды для автобусов к станции МЦД-4.