В подмосковном Реутове подготовили заезды для автобусов к станции МЦД-4

В Реутове смонтируют две дополнительные автобусные остановки у станции четвертого Московского центрального диаметра.

Располагаться «карманы» будут в северной части города на улице Дзержинского. Заезды уже оборудовали. Работы по обустройству территории — на финишной прямой. Скоро здесь появятся автобусные павильоны, чтобы пассажиры МЦД-4 и электричек Горьковского направления смогли комфортно ждать транспорт.

МЦД-4 откроется уже на следующей неделе. Это позволит жителям наукограда сэкономить время в пути и сократит стоимость проезда.

Ранее сообщалось, что подмосковные библиотеки провели День открытых дверей.