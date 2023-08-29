В подмосковном Реутове подготовили заезды для автобусов к станции МЦД-4
Фото: [Ксения Казакова]
В Реутове смонтируют две дополнительные автобусные остановки у станции четвертого Московского центрального диаметра.
Располагаться «карманы» будут в северной части города на улице Дзержинского. Заезды уже оборудовали. Работы по обустройству территории — на финишной прямой. Скоро здесь появятся автобусные павильоны, чтобы пассажиры МЦД-4 и электричек Горьковского направления смогли комфортно ждать транспорт.
МЦД-4 откроется уже на следующей неделе. Это позволит жителям наукограда сэкономить время в пути и сократит стоимость проезда.
Ранее сообщалось, что подмосковные библиотеки провели День открытых дверей.