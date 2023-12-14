В Подмосковье приведены в порядок полосы отвода автомобильных дорог

В семи городских округах Подмосковья сотрудниками Мосавтодора обнаружены полосы отвода автомобильных дорог в ненормативном состоянии.

Специалисты оперативно привели в порядок трассы в Одинцовском городском округе (поселок Лесной городок), Электростали (парк «Авангард»), Пушкинском городском округе, Жуковском, Богородском городском округе (деревня Ивашево). Также уборка мусора на полосах отвода прошла в городском округе Домодедово (деревня Кутузово) и городском округе Истра (деревня Давыдково).

Загрязнения полос отвода, напомним, представляют угрозу для всех участников дорожного движения. Мусор, лежащий на придорожной полосе в темное время суток, может привести к дорожно-транспортному происшествию.