В Подмосковье продолжается строительство тротуаров

В региональном Минтрансе сообщили, что работы завершены уже на 14-ти участкахв семи городских округах — Дмитрове, Балашихе, Раменском, Истре, Коломне, Лобне и Солнечногорске. Глава ведомства Алексей Гержик отметил, что дорожники продолжают работы еще на 35 участках. Всего до конца года будет построено еще более 50 километров тротуаров, которые повысят безопасность пешеходов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обратил внимание профильных ведомств на состояние пятиэтажек в Воскресенске.