В Подмосковье продолжается уборка территорий после снегопада
Фото: [ГУСТ МО]
В Подмосковье продолжается уборка территорий после снегопада. Как сообщили в ГУСТ региона, в работе задействовано полторы тысячи единиц техники, к уборке привлекли более 17 тысяч специалистов.
Более 900 единиц техники прометают покрытия, три сотни машин собирают снег, 77 грузовиков его вывозят, 203 — обрабатывают территории реагентами.
«Синоптики обещают плюсовые температуры днем и минусовые ночью. Чтобы не допускать образования льда, необходимо заранее обработать входные группы, лестницы и спуски, тротуары и проезды», — рассказала глава ведомства в ранге министра Светлана Аипова.
Процесс уборки территорий на контроле инспекторов управления. Также ведется работа с обращениями жителей.