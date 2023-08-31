В Подмосковье проверили качество электроснабжения учебных заведений

Качество электроснабжения образовательных учреждений проверили в Подмосковье перед началом нового учебного года. Об этом сообщили в Минэнерго региона.

Так, специалисты компании «Россети Московский регион» проверили работу всех трансформаторных подстанций, от которых запитаны школы области.

В общей сложности работники провели почти восемьсот осмотров. В случае выявления недочетов их устраняли на месте.

В текущем году предприятие дополнительно присоединило к электросетям несколько учебных заведений. Это школы в Истре и Тучково.