В Подмосковье расчистили 12 гектаров охранных зон вдоль трасс ЛЭП, сообщили в Минэнерго региона. Работы проводятся с мая. Они практически завершены.

Лидерами в этой работе являются Раменский округ и Домодедово. Там расчистили восемь и два с половиной гектара соответственно.

В области значительная часть трасс ЛЭП пролегает по лесным массивам. Падение или наклон деревьев, которые растут на краю просеки, может привести к технологическим нарушениям в работе электросетевого комплекса региона.

В Подмосковье в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей возвели 46,6 километра воздушных и кабельных линий электропередачи, построили 30 и реконструировали 24 трансформаторные подстанции.